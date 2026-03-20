Calendario della serie A: Como-Inter il 12 aprile alle 20.45

Fissata la data di una delle partite più attese dell’anno. Il confronto tra Como e Inter (32esima giornata di campionato) si giocherà allo stadio Sinigaglia domenica 12 aprile alle 20.45. Lo ha comunicato la Lega Serie A, che ha reso noto anche il calendario dei due turni successivi.

Il 33esimo turno si apre venerdì 17 aprile con Sassuolo-Como alle 18.30 e Inter-Cagliari alle 20.45. In campo le due squadre, Inter e Como, che poi il 22 aprile alle 21 disputeranno a San Siro la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La partita di andata si è chiusa 0-0.

Nella 34esima giornata, infine, lariani in trasferta a Marassi contro il Genoa domenica 26 aprile alle 15.