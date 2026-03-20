Lago di Lugano, parte la stagione estiva. Navigazione tra sostenibilità e nuovi servizi

La Società Navigazione del Lago di Lugano ha presentato la stagione turistica estiva 2026. Una presentazione, a bordo della motonave San Gottardo, durante la quale sono stati affrontati anche altri temi come il rinnovo delle concessioni e i progetti per una mobilità sempre più moderna e sostenibile con servizi che rispondano sempre più alle esigenze di cittadini e turisti e che siano in grado di collegare il territorio da una parte all’altra della frontiera come spiegato dal sindaco di Lugano, Michele Foletti.

Presentate le principali novità della stagione estiva 2026, con un focus sulle iniziative volte a valorizzare e a rafforzare l’offerta turistica dei laghi. Tra crociere tematiche, nuove esperienze culturali sul lago e i progetti sviluppati in collaborazione con gli altri attori del territorio. In programma anche l’evento di apertura della stagione estiva sul Ceresio il 28 marzo “Navigazione in Festa”.