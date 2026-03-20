Pranzo della domenica con il Como. I lariani sfideranno il Pisa al Sinigaglia, fischio d’inizio alle 12.30. La squadra di Cesc Fabregas, al quarto posto e al momento in zona Champions, si confronterà con i toscani, ultimi in classifica con il Verona ma reduci dalla vittoria interna contro il Cagliari.
Prima di parlare della partita, il pensiero di mister Fabregas è stato per Michael Hartono.
Guardando a domenica, l’allenatore del Como parla di una sfida impegnativa
Como-Pisa domenica alle 12.30 al Sinigaglia. Fabregas: “Lottano per salvarsi, partita importante”
Pranzo della domenica con il Como. I lariani sfideranno il Pisa al Sinigaglia, fischio d’inizio alle 12.30. La squadra di Cesc Fabregas, al quarto posto e al momento in zona Champions, si confronterà con i toscani, ultimi in classifica con il Verona ma reduci dalla vittoria interna contro il Cagliari.