Dai primi passi nella politica italiana al rapporto con Lezzeno: addio a Umberto Bossi

Una lunga carriera quella di Umberto Bossi, che con i suoi slogan e le sue battaglie ha segnato la politica italiana degli ultimi trent’anni. Fondò la Lega Nord e partecipò al secondo governo Berlusconi. Approdato alla politica negli anni Settanta, combatteva per l’indipendenza della Padania: per questo, nel 1984, fondò la Lega Autonomista lombarda, primo passo verso quella che poi sarebbe diventata la Lega Nord.

La carriera politica di Umberto Bossi

Con i suoi slogan coloriti, come “Roma Ladrona”, e appuntamenti diventati una tradizione come il raduno di Pontida, costruì un movimento passato dalla protesta al Governo. Negli anni Novanta diventa a tutti gli effetti protagonista della politica nazionale, con l’importante risultato alle elezioni del 1992, dopo Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica. Fu ministro delle Riforme e fece del federalismo il suo cavallo di battaglia. Vicende giudiziarie lo hanno portato a dimettersi da segretario della Lega nel 2012. Colpito da un ictus nel 2004, non ha mai del tutto abbandonato la politica, facendo sentire la sua voce – anche critica – all’interno del suo partito.

Fu ministro, senatore, deputato ed europarlamentare, ma prima di dedicarsi all’attività politica, Bossi fu un cantautore, con il nome di Donato, e autore di poesie in dialetto lombardo. Nel 1983 la sua prima candidatura alle elezioni politiche nella circoscrizione di Como-Varese-Sondrio.

Le amicizie nel Comasco e il legame con il Lezzeno

Innumerevoli le sue uscite nel Comasco. I militanti della prima ora ricordano le lunghe serate e le chiacchierate post comizio fino alle ore piccole.

Non solo: lo storico fondatore della Lega Nord era affezionato a Lezzeno, roccaforte del Carroccio che per anni Bossi ha frequentato e che per anni cullò il sogno dell’indipendenza. Ma al di là delle idee politiche, è certo che Umberto Bossi sia stato un personaggio che ha segnato la vita politica dell’Italia.