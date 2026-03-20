Gemonio, l’omaggio a Umberto Bossi. Giorgetti e Reguzzoni dai familiari

Gemonio e i militanti della Lega rendono omaggio a Umberto Bossi, morto nella serata di ieri all’ospedale di Circolo di Varese. Massimo riserbo da parte della famiglia, che questa mattina ha ricevuto la visita del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dell’ex capogruppo della Lega Nord alla Camera, oggi in Forza Italia, Marco Reguzzoni.

Il ministro Giorgetti, all’uscita dalla casa di Umberto Bossi, dopo circa tre ore dal suo arrivo, non ha rilasciato dichiarazioni. Poco dopo Reguzzoni ha voluto soltanto lanciare un appello per domenica, quando si svolgeranno i funerali, in programma nell’abbazia di San Giacomo a Pontida, altro luogo simbolo, legato ai raduni dei militanti del partito.

Dopo la notizia della scomparsa di Bossi, a Gemonio sono comparsi diversi striscioni in omaggio al fondatore della Lega, sia all’ingresso del paese che davanti alla sua casa, dove sono stati posati anche dei mazzi di fiori.

C’è chi nella piccola comunità di poco meno di 3mila abitanti ha voluto ricordare il Bossi degli anni Ottanta, che si trovava a fare comizi sul piazzale della chiesa del paese. E chi lo ricorda mentre chiacchierava con i suoi concittadini nel bar vicino a casa.