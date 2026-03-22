Ancora un grande Como: vittoria per 5-0 con il Pisa

Nuova grande prova del Como. Certo, di fronte c’era il Pisa, destinato a retrocedere, ma questo nulla toglie alla bella prestazione dei lariani, che nel match giocato all’ora di pranzo si sono imposti con un secco 5-0.
La squadra di Fabregas consolida il quarto posto in classifica con 57 punti, a +3 dalla Juventus. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali il lunedì di Pasqua il Como sarà ospite dell’ Udinese.
Al Sinigaglia una partita dominata dai padroni di casa con i toscani che raramente hanno saputo rendersi pericolosi. Un Como sempre in possesso di palla e del controllo della sfida. Per i biancoblù cinque marcatori differenti: Diao al 7′, Douvikas al 29′, Baturina al 48′, Paz al 75′, Perrone all’80’.