Federcanottaggio, il comasco Quaglino vicepresidente a fianco di Galtarossa

Rossano Galtarossa è il nuovo presidente della Federazione Italiana Canottaggio. In occasione dell’assemblea straordinaria elettiva a Roma al Salone d’Onore del Coni, il cinquantatreenne dirigente padovano ha ricevuto 224 preferenze (85,1%) mentre gli avversari Marco Dodero e Renato Alberti si sono fermati rispettivamente a 32 (12,1%) e a 6 (2,2%).

Galtarossa, canottiere azzurro più medagliato alle Olimpiadi con l’oro di Sidney 2000 (4 di coppia), l’argento di Pechino 2008 (4 di coppia) e i bronzi di Barcellona 1992 (4 di coppia) e Atene 2004 (doppio), succede a Davide Tizzano, scomparso lo scorso 29 dicembre.

Uno dei due vicepresidenti di Galtarossa sarà il comasco Fabrizio Quaglino, che rivestiva lo stesso ruolo con Davide Tizzano. L’altro è il torinese Umberto Dentis.

Le parole di Galtarossa

“Ringrazio tutti i dirigenti, i tecnici e gli atleti presenti all’assemblea a Roma per questo riconoscimento così ampio, in termini di preferenze, che da un lato mi onora e dall’altro mi investe di ulteriore responsabilità per le iniziative che la Federazione assumerà nel prossimo triennio – ha detto Rossano Galtarossa – Atleti e società continueranno a essere al centro dell’azione federale per un canottaggio sempre più inclusivo, meritocratico e trasparente. Dedico questa elezione alla mia famiglia, alla Canottieri Padova e naturalmente a Davide Tizzano, la cui preziosa eredità di atleta e dirigente di successo continuerà ad accompagnarci”.