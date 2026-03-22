Hiljemark, tecnico del Pisa: “Un risultato duro contro una delle squadre più forti d’Italia”

“Una gara difficile contro quella che in questo momento è una delle squadre più forti d’Italia. Abbiamo regalato due gol e poi è stato impossibile rientrare in partita”. Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, in conferenza stampa non ha nascosto la sua delusione.

“Un risultato duro – ha aggiunto il tecnico dei nerazzurri toscani – che non mi piace: non abbiamo messo la qualità che serviva. Ma di fronte avevamo un Como che è un zona Champions, che ha più di dieci giocatori nel giro delle rispettive nazionali; qui era molto difficile venire a fare punti. Ma ormai questa partita è finita e dobbiamo pensare a fare bene la prossima e tutte le altre gare che mancano da qui alla fine del campionato: servirà sempre orgoglio”.