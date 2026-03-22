Chiusure notturne in autostrada, lavori su A1 Milano-Napoli e A4 Milano-Brescia

Settimana di cantieri sulle autostrade della Lombardia. Autostrade per l’Italia ha infatti programmato una serie di chiusure notturne su A1 e A4 per lavori di manutenzione, a partire da mercoledì 25 marzo. Gli interventi riguardano la riqualifica delle barriere antirumore e la manutenzione della segnaletica orizzontale.

Sulla A1 Milano-Napoli la stazione di Basso Lodigiano resterà chiusa nelle notti di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, dalle 21 alle 5. Lo stop riguarda le entrate verso Milano e Bologna e l’uscita per chi arriva dal capoluogo lombardo. In alternativa si potrà utilizzare il casello di Casalpusterlengo.

Sulla A4 Milano-Brescia i disagi interesseranno invece 3 stazioni. Agrate chiuderà in uscita nella notte tra martedì e mercoledì, Cavenago sarà inaccessibile in entrata giovedì notte, e infine l’uscita di Monza resterà chiusa venerdì notte per chi proviene da Brescia. In tutti i casi gli automobilisti potranno servirsi dei caselli vicini.