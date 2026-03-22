Como, Fabregas dopo il 5-0 al Pisa: “È grazie alla famiglia Hartono se viviamo tutto questo”

“Oggi è una vittoria importante perché abbiamo perso una persona importante per il mondo Como come Michael Hartono“. Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha commentato così in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-0 contro il Pisa, dedicando il successo al proprietario del club scomparso qualche giorno fa. “La nostra Champions è quella del valore, del lavorare con una visione del futuro. È grazie a loro se possiamo vivere tutto questo”, ha dichiarato.

Il tecnico spagnolo ha poi sottolineato il percorso della squadra, passata dalla Serie D alla zona Champions in pochi anni. “Si respira un’aria molto bella, la gente è soddisfatta”, ha aggiunto Fabregas. “Sei o sette anni fa eravamo una squadra provinciale, adesso si stanno facendo passi avanti. È difficile non innamorarsi di questi ragazzi così giovani”.