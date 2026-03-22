Caressa accende il dibattito sui social: “Il Como gioca bene, ma mancano gli italiani”

Pochissimi italiani tra i titolari del Como, Fabio Caressa accende il dibattito sui social. Il telecronista di Sky Sport ha puntato l’attenzione sulla rosa del Como, squadra che sta facendo bene in serie A ma che non schiera calciatori nati in Italia. “Il Como gioca bene, convince tutti… ma mancano gli italiani”, ha scritto Caressa. “È possibile che in una squadra così non ci sia nemmeno un giocatore italiano? In un campionato italiano, è un tema che secondo me va posto”.

Il giornalista ha poi riconosciuto il valore del tecnico del Como. “Fabregas ha le sue idee”, ha scritto, “ma tra mercato e vivaio una soluzione va trovata”. La riflessione riguarda dunque le scelte del club lariano. Il Como è tra le sorprese del campionato, eppure nella formazione tipo non c’è spazio per giocatori italiani.