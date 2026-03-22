Referendum giustizia, secondo i dati parziali Como è sopra la media nazionale: affluenza al 43%

La provincia di Como supera la media nazionale. Alle ore 19 l’affluenza al referendum sulla giustizia ha raggiunto il 43,12% nel Comasco, secondo i dati ufficiali di Eligendo, quindi oltre quattro punti sopra il dato italiano che si ferma al 38,9%. La Lombardia nel suo complesso fa ancora meglio e si attesta al 45%, al secondo posto in Italia dopo l’Emilia Romagna che guida la classifica con il 46,3%.

Il capoluogo lariano registra il 42,80%, in linea con la media provinciale. Tra i centri maggiori spiccano invece Erba al 45,88% e Lomazzo al 45,60%, sopra la soglia regionale. Cantù si ferma al 41,81%, Mariano Comense al 44,25% e Olgiate Comasco al 41,53%. Nei piccoli comuni la forbice è più ampia. Trezzone ha già superato il 53%, Longone al Segrino il 51% e Rezzago il 50%. In Val Rezzo e a Livo l’affluenza resta invece sotto il 30%.

Il confronto con le precedenti consultazioni è favorevole a livello nazionale. Alle 19 del referendum costituzionale del 2020 sul taglio dei parlamentari aveva votato il 29,68% degli aventi diritto, quindi quasi dieci punti in meno rispetto a oggi. La consultazione in corso non prevede il quorum, quindi il risultato sarà valido a prescindere dal numero di votanti.