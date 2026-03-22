Cantù cade a Tortona, sconfitta 100-73, partita dominata dai piemontesi

Pesante battuta d’arresto per Cantù. I biancoblù hanno perso oggi 100-73 alla Nova Arena di Tortona, in una partita dominata fin dall’inizio dai padroni di casa. La squadra di coach De Raffaele non è mai riuscita a impensierire la Bertram Derthona, che ha controllato il gioco per tutti i 40 minuti. Già all’intervallo lungo i piemontesi conducevano 55-38, un margine che ha reso la ripresa una formalità.

Nel terzo quarto i canturini hanno provato a reagire grazie a un parziale iniziale di 8-0 firmato da Bortolani e Moraschini, però Tortona ha subito ristabilito le distanze e nel finale ha toccato anche il +30. Per i piemontesi il trascinatore è stato Chapman, autore di 28 punti. Tra i biancoblù i più prolifici sono stati Basile e Fevrier, ma il loro contributo non è bastato a cambiare l’inerzia del match. A complicare la serata della formazione comasca anche l’infortunio di Chiozza nel primo quarto, un’assenza pesante per il gioco di Cantù.