Segnalazione a Como: benzina ai minimi ma pompe fuori servizio

A Como la benzina scende sotto 1,62 euro al litro, ma alcuni distributori Eni risultano fuori servizio. Un lettore di Espansione.tv ha posto il caso all’attenzione della redazione segnalando il fenomeno e domandandosi se si tratti di una coincidenza, proprio mentre la Guardia di finanza ha avviato controlli a tappeto sui prezzi dei carburanti su mandato del garante per la sorveglianza dei prezzi.

Secondo i dati del ministero delle Imprese, quasi il 60% dei distributori ha ridotto i listini dopo il taglio delle accise entrato in vigore il 19 marzo, tuttavia l’11,4% degli impianti non si è ancora adeguato. Il ministro Adolfo Urso ha dichiarato all’Ansa che sulla rete dei distributori non risultano fenomeni speculativi diffusi, al netto di una ventina di casi già segnalati alle Fiamme gialle.