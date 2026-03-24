Como, sbocciano i primi fiori sui ciliegi della discordia. In via Aldo Moro peri già in fiore

Sbocciano i primi fiori rosa in via XX Settembre, a Como, mentre sono già completamente fioriti i peri della vicina via Aldo Moro. Il verde continua a tenere banco in città, tra battaglie legali, tagli annunciati e poi rimandati, e cittadini che scendono in strada contro il Comune. La fioritura dei peri batte quindi quella dei ciliegi giapponesi al centro di una battaglia senza fine.

Primi fiori sui ciliegi della discordia e in via Aldo Moro peri in fiore

Mentre si aspetta di conoscere il futuro dei ciliegi dei Giardini a Lago, quelli di via XX Settembre – ormai è noto – sono ora protetti dalla Soprintendenza, che ha vincolato lo storico viale dai filari rosa. Il nuovo colpo di scena è arrivato soltanto pochi giorni fa, quando Palazzo Cernezzi ha deciso di impugnare il parere della Soprintendenza e di portarla davanti al Tar. Una contesa che va avanti dallo scorso novembre, quando comparivano i primi divieti di sosta in via XX Settembre e i residenti iniziavano a protestare contro le decisioni dell’amministrazione comunale. La parola fine sembra ancora lontana e ora si passerà addirittura alle vie legali.

In attesa di conoscere il finale di questo nuovo capitolo, la primavera fa il suo corso. Sui ciliegi spuntano le prime gemme e i primi fiori. Va ancora meglio nella vicina via Aldo Moro. Lì, dopo il via libera avuto dalla Soprintendenza, i ciliegi erano già stati tagliati e sostituiti con dei peri, come stabilito dalla perizia di agronomi consultati da Palazzo Cernezzi. E proprio i peri, oggi, sono completamente in fiore e regalano un lungo filare dai fiori bianchi.

Fiori rosa in viale Cavallotti, dubbi sui ciliegi dei Giardini a Lago

Tra i cittadini, però, c’è chi proprio non accetta che i ciliegi vengano sostituiti con altre piante. Altrettanto belle, vale la pena precisarlo, ma che – sostengono i residenti – spezzerebbero il valore storico, paesaggistico e identitario dei ciliegi di via XX Settembre. Situazione analoga soltanto qualche chilometro più in là, a due passi dal lungolago di Como.

Dopo l’abbattimento dei ciliegi ai Giardini a Lago, tagliati lo scorso autunno perché ammalorati, le famose piante dai fiori rosa potrebbero essere sostitute con dei peri. L’ormai famoso cannocchiale visivo che dal Tempio Voltiano si estendeva fino a viale Cavallotti rischia di diventare soltanto un lontano ricordo. Ma proprio in viale Cavallotti i ciliegi sono in fiore e, comunque la si pensi, è certo che regalano uno scorcio suggestivo nel cuore della città.