Chiozza infortunato, Cantù ingaggia Gerald Robinson

Dopo l’infortunio di Christopher Chiozza – per lui uno stop di quattro settimane – la Pallacanestro Cantù corre ai ripari. La società brianzola ha ufficializzato l’ingaggio di Gerald Anthony Robinson jr. Nato a Nashville, Tennessee, il 10 febbraio 1989, Robinson è un playmaker di 185 centimetri e 80 chili.

«Sono molto felice di essere qui – ha detto Robinson – Questa nuova sfida mi dà tantissime motivazioni per affrontare un finale di stagione in cui vogliamo toglierci delle belle soddisfazioni e raggiungere gli obiettivi richiesti dal club. Anche a livello personale, tornare a misurarmi con la serie A dopo un paio d’anni è un grande stimolo per fare bene».