Chiusure notturne dell’A9, cambia il calendario

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, che era prevista dalle 22 di questa sera, giovedì 26, alle 5 di domani.

Rimangono confermate altre chiusure, sulla stessa A9.

Dalle 22 di giovedì 26 alle 5 di venerdì 27 marzo

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire il transito di trasporti eccezionali. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco.

Dalle 23 di venerdì 27 alle 6 di sabato 28 marzo

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire lavori di manutenzione che riguardano le piante;

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire lavori di pavimentazione.

In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.