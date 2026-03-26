Settimana Santa, concerto introduttivo nella basilica di San Giorgio

Sabato 28 marzo alle ore 21, nella basilica di San Giorgio in Como, il Centro culturale Paolo VI e la Parrocchia di San Giorgio propongono la tradizione del concerto come momento introduttivo alla Settimana Santa.
A presentare un suggestivo percorso dal titolo Tu mi guardi dalla croce.Meditazione musicale per la Quaresima sarà il Coro Santa Maria del Monte di Varese, composto da 35 elementi e diretto dal maestro Gabriele Conti, con Matteo Maino al prestigioso organo progettato da Marco Enrico Bossi.
Verranno eseguiti brani appartenenti ad epoche diverse, intensamente descrittivi di tutta la drammaticità della Passione di Cristo: dal Rinascimento, con il grande compositore spagnolo Tomas Luis De Victoria (Vere languores nostros, Caligaverunt oculi mei), passando per la potenza espressiva del classicista Michael Haydn, della lauda cinquecentesca quaresimale a Cristo crocifisso e della struggente musicalità del responsorio Tenebrae factae sunt; per giungere ad autori più recenti come il lettone Rihards Dubra, il lituano Juozás Naujalis, il varesino Giacomo Mezzalira e il lecchese Angelo Mazza.
Concluderà la serata la commossa intensità del canto tradizionale Tu mi guardi dalla croce, che dà il titolo a tutto il percorso.
Nell’anno dedicato all’ottavo centenario della morte di san Francesco, ai canti si alterneranno letture tratte dagli scritti del Poverello d’Assisi.