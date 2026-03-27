Cantù, la cerimonia in ricordo delle vittime di mafia. Il valore della memoria nel contrasto alla criminalità organizzata

Il valore della memoria nel contrasto alla criminalità organizzata al centro della cerimonia che si è svolta questa mattina al parco Falcone e Borsellino di Cantù, in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Cantù e dalla Consulta Permanente sulla Sicurezza Urbana e Legalità in collaborazione con il Centro Studi Sociali Progetto San Francesco, ha visto la partecipazione delle principali autorità civili e istituzionali del territorio. Alla mattinata hanno partecipato più di 130 studenti degli istituti scolastici canturini. A loro è stata affidata la lettura dei nomi delle 1.117 vittime delle mafie.