Luna park di Muggiò al via da sabato. Detriti rimossi: nell’ex piazza d’Armi è tutto pronto

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: da domani torna il luna park di Muggiò. Fino a poche settimane fa sembrava tutto ancora incerto, per via dei detriti accatastati nell’ex piazza d’Armi dopo l’alluvione dello scorso settembre. Ora, invece, è tutto pronto. Le giostre sono allestite e il luna park aspetta soltanto di tornare ad animarsi, tra bambini, ragazzi e famiglie.

Luna park di Muggiò, domani alle 14.30 l’inaugurazione

Nelle scorse settimane, dopo aver aggiudicato la gara, l’area era stata delimitata per consentire l’ingresso dei giostrai e permettere l’allestimento dei mezzi. Una prima parte era stata subito liberata e resa agibile, in attesa che i lavori di rimozione e pulizia venissero ultimati. Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, era stato chiaro: “Abbiamo detto che faremo di tutto per avere il luna park” e così ora è praticamente tutto pronto.

In via Sportivi Comaschi ruspe in azione per definire gli ultimi dettagli, ma ormai i detriti sono soltanto un ricordo. Autoscontri, ruota panoramica, stand e molte altre attrazioni sono già posizionate e hanno preso il posto di massi e detriti che per mesi erano rimasti accatastati nella zona. Il Comune è stato di parola e, come ribadito dal primo cittadino comasco, l’area è stata liberata in tempo, permettendo l’allestimento delle giostre.

La vicenda, lo ricordiamo, aveva alimentato non poche polemiche, tra chi sperava non subentrassero nuovi intoppi e chi accusava l’amministrazione comunale. Accuse da cui il primo cittadino comasco si è sempre difeso: “Dalle opposizioni accuse infamanti e infondate”. “Massima collaborazione da parte di Palazzo Cernezzi verso gli operatori del luna park”, ha più volte sottolineato Rapinese, che ora potranno tornare a festeggiare la Pasqua in città.

L’inaugurazione della tradizionale manifestazione è fissata per sabato alle 14.30. Per divertirsi al luna park c’è tempo fino al 19 aprile. I biglietti possono essere acquistati anche sul sito o tramite app e tra le novità è prevista una promozione dedicata ai primi 500 visitatori. Tante le attività tra cui scegliere, adatte proprio a tutti.