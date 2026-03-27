Derubato e ferito chiede aiuto in questura, 30enne somalo denunciato per tentata rapina

La polizia di Como, ieri pomeriggio, ha denunciato per tentata rapina, un 30enne cittadino somalo, già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora e irregolare sul territorio.

Nel primo pomeriggio di ieri, un 39enne del Burundi si è presentato in questura con il viso sanguinante, riferendo all’agente di guardia di essere stato aggredito e rapinato in Piazza San Rocco da un somalo di sua conoscenza.

In base a quanto ha raccontato, mentre si trovava in Piazza San Rocco, il somalo gli aveva strappato dalle mani il bancomat e, prima di scappare, lo aveva colpito al viso con un pezzo di legno.

Da quanto ricostruito il 30enne somalo aveva già sottratto alla vittima una precedente tessera bancomat un paio di settimane prima, poi bloccata dopo che la vittima aveva scoperto alcuni pagamenti impropri e sostituita con quella rubata nuovamente ieri.

La precisa descrizione del rapinatore ha permesso ai poliziotti della Volante di rintracciarlo ancora in piazza San Rocco, ma il bancomat non c’era.

Il 30enne è stato denunciato per tentata rapina. La vittima invece, dopo la denuncia è stata accompagnata all’ospedale S. Anna per medicare le ferite.