Asilo di via Longhena, Rapinese: “Mi auguro che Albate abbia i bambini da metterci dentro”

Proseguono i lavori all’asilo di via Longhena ad Albate, chiuso orami da oltre due anni e mezzo. L’opera è legata a un finanziamento da 5,5 milioni di euro ottenuto nell’ambito del Pnrr e prevede due interventi destinati a rinnovare completamente la struttura, che diventerà un polo educativo per bambini dagli 0 ai 6 anni.

Il termine dei lavori è legato alle scadenze dei finanziamenti Pnrr e finché il cantiere non sarà finito, non verranno aperte le iscrizioni. Ne ha parlato il sindaco Alessandro Rapinese in diretta su Etv.