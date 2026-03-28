Eventi tra Como e Brianza per il ministro Locatelli

Serie di impegni, tra il Lario e la Brianza per Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità. Una giornata iniziata con la commemorazione del 26° anniversario della inaugurazione del Monumento ai Caduti per Servizio Istituzionale “Le Mani”, davanti alla scalinata della stazione San Giovanni. Evento che ha preceduto la 73esima assemblea annuale degli invalidi per servizio istituzionale, dei familiari dei Caduti, vittime del proprio dovere, dei simpatizzanti e degli amici dell’Unione della provincia di Como.

In tarda mattinata, poi, il ministro Locatelli a Cantù ha partecipato all’inaugurazione, in piazza Garibaldi, della caffetteria Sociale. Si tratta di un nuovo spazio nato dalla riqualificazione dell’ex fermata tranviaria di piazza Garibaldi, dedicato all’inserimento lavorativo di persone con disabilità e fragilità, pensato come luogo d’incontro e socialità per la comunità. Numerosi gli esponenti istituzionali presenti all’evento assieme al ministro e al sindaco Alice Galbiati. Tra loro il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, l’assessore regionale Alessandro Fermi e i consiglieri Angelo Orsenigo e Marisa Cesana.

Un progetto finanziato dal comune di Cantù, con 400 mila euro, e che ha ricevuto anche il decisivo sostegno di 110mila euro di Fondazione Cariplo, rappresentata da Enrico Lironi, che ha ritenuto questa iniziativa un modello virtuoso per il territorio.

Il ministro Locatelli ha poi partecipato a Novedrate all’assemblea dell’Avis provinciale e a Seregno all’inaugurazione della mostra “Dentro il colore”.