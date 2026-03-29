Chiara Ferragni con la mamma e le sorelle sul Lario

Nuova trasferta lariana per Chiara Ferragni, l’imprenditrice e influencer più famosa (per lei quasi 28 milioni di seguaci su Instagram). Negli scorsi giorni aveva pubblicato sulla sua pagina le immagini a Tremezzina con i figli, con la torta di compleanno dei due bimbi; Leone è nato il 19 marzo del 2018, Vittoria il 23 marzo 2021.

Oggi nuovi scatti, invitata sul lago – location che Chiara ha sempre apprezzato – da una struttura turistica di lusso di Cadenabbia, con con la sua famiglia. Con lei le sorelle Francesca e Valentina e la mamma, la scrittrice Marina Di Guardo. Tutte hanno condiviso sui loro social le foto della giornata.

Sotto, le immagini della famiglia Ferragni oggi a Cadenabbia

Più in basso Chiara Ferragni nei giorni scorsi a Tremezzina