Coach De Raffaele: “Una delle migliori partite da quando sono a Cantù”

Coach Walter De Raffaele decisamente soddisfatto dopo la vittoria della sua squadra contro Trieste. “Forse è stata una delle migliori partite da quando sono arrivato, in termini di continuità in attacco e in difesa sui 40 minuti, oltre che nell’essere riusciti a prendere qualcosa da ciascun giocatore- ha detto in sala stampa – È un aspetto fondamentale perché affrontavamo una squadra di grande talento come Trieste”.

“Abbiamo avuto un impatto con tanta energia e c’è stata massima disponibilità da parte di tutti – ha aggiunto il tecnico dell’Acqua S.Bernardo – Voglio ringraziare poi questo pubblico meraviglioso perché oggi l’intero palazzetto ci ha veramente aiutato. Giocare con loro alle spalle è uno spettacolo”.

Ma ora è necessario archiviare subito questo match. Sabato prossimo c’è una sfida decisiva per la salvezza contro Sassari. “Dobbiamo andare avanti, resettare e continuare a pensare una partita alla volta. Il fatto che da qui alla fine molte sfide saranno al PalaDesio, davanti al nostro pubblico, è per noi importantissimo. Con Sassari sarà un confronto difficilissimo. Ma io guardo a casa nostra: abbiamo identità e facciamo meglio di partita in partita: Cantù deve solo pensare a se stessa e non ai risultati degli altri. Alla fine della stagione guarderemo la classifica e tireremo le somme”.

Infine una valutazione sul nuovo arrivato, Gerald Robinson. “Ha portato leadership, presenza difensiva e controllo in attacco. La sua è stata una prova di sostanza; è un veterano e ha capito subito la situazione e quello che serviva alla squadra”.