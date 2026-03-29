Ospedale Sant’Anna, al via i lavori di adeguamento dell’area delle Terapie Intensive

Mentre dallo scorso 26 marzo all’ospedale Sant’Anna, nella Degenza Medica 3, che ospita la Pneumologia, hanno preso il via i lavori per la creazione di posti letto di area semintensiva di tipo B, da domani inizieranno gli interventi di adeguamento e manutenzione dell’area delle Terapie Intensive.

Per quanto riguarda la Degenza Medica 3, per tutta la durata dei lavori – stimata in almeno due mesi – vengono chiusi nove posti letto. Per garantire la continuità di cura e ridurre al minimo i disagi, cinque posti letto vengono recuperati nel reparto di Riabilitazione Generale e Neuromotoria. L’intervento consentirà di dotare la Pneumologia di strumentazioni e spazi idonei alla gestione di pazienti con maggiore complessità clinica, migliorando la qualità dell’assistenza e la sicurezza delle cure.

Da domani, come detto, inizieranno i lavori di adeguamento e manutenzione dell’area delle Terapie Intensive. Anche in questo caso, per ridurre i disagi e garantire la continuità di cura, l’intervento comporterà una serie di spostamenti. La durata complessiva dei lavori è stimata in almeno due mesi e la prima fase vedrà il trasferimento dei letti UTIC (Unità di terapia intensiva cardiologica) in un’area all’interno del blocco operatorio e il trasferimento nell’UTIC dei letti dedicati all’Obi (Osservazione breve intensiva, un’unità funzionale del Pronto Soccorso destinata alla gestione di pazienti che sono tenuti in osservazione prima delle dimissioni).