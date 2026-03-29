Oumar Ballo: “La passione dei nostri tifosi rende le cose più facili”

“Abbiamo giocato tutti ottimamente questa sera. Avevamo preparato la partita e ci siamo allenati nel modo giusto”. Parole di Oumar Ballo, il centro della Pallacanestro Cantù protagonista nel successo con Trieste al PalaDesio. “Sapevamo che l’impatto fisico alla gara sarebbe stato importante – ha detto ancora – dovevamo difendere forte, far prendere ai nostri avverasri tiri difficili e poi catturare il rimbalzo per correre. Ci siamo riusciti molto bene e siamo contenti. Ora pensiamo alla settimana prossima e alla gara con Sassari”.

“Mi piacciono i match in casa, è sempre bello giocare al PalaDesio – ha concluso Ballo – Ci aiuta molto e rende le cose più facili. I nostri fans ci sono vicini in ogni situazione: questo ci ha aiutato soprattutto nei momenti più difficili della stagione. Siamo grati ai tifosi e dobbiamo dare tutto nelle sfide che mancano da qui alla fine”.