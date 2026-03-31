L’inverno demografico di Como, i dati dell’Istat: crollano le nascite, -5,6% in un anno

Una popolazione che cambia e l’inverno demografico si fa sempre più sentire. In provincia di Como diminuiscono ancora le nascite. L’andamento demografico del 2025 emerge dai numeri diffusi dall’Istat.



I bambini venuti al mondo lo scorso anno sono stati 3.522, il 5,6% in meno rispetto al 2024. Il numero medio di figli per donna si attesta a 1,12 e anche questo dato è ulteriormente in calo rispetto all’ultimo triennio. L’età media al parto è poco più di 33 anni.

I decessi sono stati 6.221, lo 0,5% in più rispetto ai dodici mesi precedenti. Considerando il tasso di natalità e il tasso di mortalità il saldo è negativo e segna -4,5%.



Nel complesso la popolazione comasca sfiora i 600mila residenti e si attesta per la precisione a 598.562 in leggerissimo aumento e questo si spiega grazie alla popolazione straniera. Tra chi arriva e chi se ne va il saldo resta comunque positivo.

Un insieme di numeri che fotografa uno scenario in linea con il resto d’Italia in cui si continua a vedere il calo delle nascite, complice l’instabilità economica e costi sempre più alti per casa, beni e servizi, servizi che oltretutto non aiutano le famiglie. Basti pensare ai costi di asili nido e baby sitter. La spinta a far crescere il Paese dovrebbe passare anche da qui.

Nel Comasco i dati aggiornati dimostrano che la fascia d’età tra gli 0 e i 14 anni è l’11,9% della popolazione, di contro gli over 65 sono il 24,4%.