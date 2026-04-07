Aprile mese di scioperi: si inizia venerdì con il comparto aereo

Anche aprile è un mese segnato da una lista di scioperi, a partire da venerdì 10, quando a fermarsi saranno i lavoratori del comparto aereo.

Si prospetta una giornata difficile per chi ha intenzione di muoversi in volo. Lo sciopero nazionale del comparto è infatti destinato ad avere effetti su diversi tra i più importanti aeroporti italiani. I sindacati hanno annunciato uno stop di 4 ore, dalle 13 alle 17. Durante la fascia oraria interessata dalla protesta non si escludono ritardi, soppressioni e possibili criticità operative. Ai passeggeri viene consigliato di controllare in tempo reale lo stato del proprio volo tramite i portali ufficiali delle compagnie aeree.

Sabato 11 aprile è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. La protesta, che coinvolge i lavoratori di Rete Ferroviaria Italiana, potrebbe avere ripercussioni sulla regolarità della circolazione, soprattutto per la gestione dei guasti e degli interventi tecnici.



Dopo la mobilitazione di novembre e lo sciopero dello scorso 27 marzo, un nuovo sciopero della stampa è in programma il 16 aprile per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da dieci anni. Il giorno successivo, il 17 aprile, toccherà alla sanità privata. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno organizzato una manifestazione a Roma, in piazza Santi Apostoli, dalle 9 alle 13.



Giornata critica infine il 24 aprile per chi si muove con i mezzi pubblici in Lombardia. Il sindacato Confial-Trasporti ha indetto un nuovo sciopero. L’agitazione interesserà in particolare i servizi attivi nelle aree di Milano, Como e Monza, coinvolgendo soprattutto il Gruppo Atm. Lo stop avrà una durata complessiva di 8 ore. A Milano le corse di tram, metro e bus saranno a rischio dalle 8.45 alle 15, a Monza possibile interruzione dalle 14.50 fino al termine del servizio. Interessata da possibili disagi, dalle 8.30 alle 16.30, anche la funicolare Como-Brunate, gestita da Atm. Resta comunque confermata per i mezzi a Milano la tutela delle fasce di garanzia, che dovrebbero assicurare le corse fino alle 8.45 e tra le 15 e le 18.