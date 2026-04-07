Statale Regina ostaggio del traffico, sessantamila veicoli nel weekend di Pasqua

Sessantamila veicoli in quattro giorni, con due picchi di oltre 15mila il sabato precedente la Pasqua e il giorno di Pasquetta. Se le immagini dell’ultimo fine settimana non bastassero a rendere l’idea del traffico che soffoca la statale Regina, arrivano anche i numeri a dare supporto alla chiara e netta sensazione di assalto alla statale del Lago di Como.

La polizia locale di Tremezzina, con il comandante Massimo Castelli, monitora i passaggi registrati dalle telecamere posizionate sulla statale Regina. Il lungo fine settimana di Pasqua è stato il primo vero banco di prova della stagione. Complice il meteo particolarmente favorevole, l’afflusso di visitatori e turisti è stato incessante. Tra la giornata del venerdì santo e pasquetta, i veicoli censiti sono stati 59.500. Il record assoluto, 15.260, è stato il lunedì dell’Angelo. Attorno a mezzogiorno il picco, con quasi 1.500 mezzi censiti in un’ora.

La situazione, nelle ore di maggiore afflusso è stata critica non solo nell’area della Tremezzina, ma anche nel tratto tra Como e Argegno, con code a partire dalla galleria di Cernobbio. E i numeri, e di conseguenza la situazione generale, sembrano destinati ad aumentare nelle prossime settimane, con i ponti primaverili e poi con il clou delle vacanze estive.

In attesa dell’agognata variante, la speranza è affidata all’ordinanza dell’Anas già in vigore che limita il transito di bus turistici e mezzi pesanti e ai controlli delle forze dell’ordine. Attesa anche la definizione di interventi che possano rendere più fluida la viabilità, dopo il fallimento della sperimentazione con i semafori a tempi fissi e il senso unico alternato.

Quella di domani potrebbe essere una data decisiva. In questura a Como è convocato il tavolo per la programmazione dettagliata dei servizi straordinari di controllo viabilistico nella stagione primaverile ed estiva e in quella sede saranno anche valutate le proposte migliorative rendere più scorrevole il traffico nel tratto tra Argegno e Griante. Le proposte dovranno poi essere esaminate dal tavolo istituzionale.