Statale Regina ostaggio del traffico, sessantamila veicoli nel weekend di Pasqua

Sessantamila veicoli in quattro giorni, con due picchi di oltre 15mila il sabato precedente la Pasqua e il giorno di Pasquetta. Se le immagini dell’ultimo fine settimana non bastassero a rendere l’idea del traffico che soffoca la statale Regina, arrivano anche i numeri a dare supporto alla chiara e netta sensazione di assalto alla statale del Lago di Como.
La polizia locale di Tremezzina, con il comandante Massimo Castelli, monitora i passaggi registrati dalle telecamere posizionate sulla statale Regina. Il lungo fine settimana di Pasqua è stato il primo vero banco di prova della stagione. Complice il meteo particolarmente favorevole, l’afflusso di visitatori e turisti è stato incessante. Tra la giornata del venerdì santo e pasquetta, i veicoli censiti sono stati 59.500. Il record assoluto, 15.260, è stato il lunedì dell’Angelo. Attorno a mezzogiorno il picco, con quasi 1.500 mezzi censiti in un’ora.
La situazione, nelle ore di maggiore afflusso è stata critica non solo nell’area della Tremezzina, ma anche nel tratto tra Como e Argegno, con code a partire dalla galleria di Cernobbio. E i numeri, e di conseguenza la situazione generale, sembrano destinati ad aumentare nelle prossime settimane, con i ponti primaverili e poi con il clou delle vacanze estive.
In attesa dell’agognata variante, la speranza è affidata all’ordinanza dell’Anas già in vigore che limita il transito di bus turistici e mezzi pesanti e ai controlli delle forze dell’ordine. Attesa anche la definizione di interventi che possano rendere più fluida la viabilità, dopo il fallimento della sperimentazione con i semafori a tempi fissi e il senso unico alternato.
Quella di domani potrebbe essere una data decisiva. In questura a Como è convocato il tavolo per la programmazione dettagliata dei servizi straordinari di controllo viabilistico nella stagione primaverile ed estiva e in quella sede saranno anche valutate le proposte migliorative rendere più scorrevole il traffico nel tratto tra Argegno e Griante. Le proposte dovranno poi essere esaminate dal tavolo istituzionale.
Statale Regina ostaggio del traffico, sessantamila veicoli nel weekend di Pasqua
Sessantamila veicoli in quattro giorni, con due picchi di oltre 15mila il sabato precedente la Pasqua e il giorno di Pasquetta. Se le immagini dell’ultimo fine settimana non bastassero a rendere l’idea del traffico che soffoca la statale Regina, arrivano anche i numeri a dare supporto alla chiara e netta sensazione di assalto alla statale del Lago di Como.