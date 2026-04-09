Impianti sportivi ai privati, Pd: “Servono prezzi accessibili. Lo sport non è un lusso”

Sul futuro della piscina Sinigaglia e centro sportivo a Sagnino interviene il gruppo comasco del Partito Democratico, che parla di un “piano economico finanziario poco appetibile”.

Piscina Sinigaglia e centro sportivo a Sagnino, i dubbi del Pd

“Continuiamo a non capire il motivo per cui l’amministrazione stia cercando di liberarsi di tutte le gestioni, come soluzione facile e immediata a qualsiasi questione, perdendo così il controllo sui servizi che il Comune e la città offrono in maniera accessibile a chi la vive”, dicono i dem, che – semplicemente sulla base di alcune stime – evidenziano alcune perplessità sul fronte economico.

Inoltre, scrivono dal Pd di Como, “nel piano economico finanziario del progetto di riqualificazione dello Stadio Sinigaglia è compresa anche la gestione della piscina. Chi investirebbe per due anni – aggiungono – in un’attività che dovrebbe passare nelle mani del Como 1907?“.

C’è poi il tema delle tariffe applicate agli utenti. “La preoccupazione – dicono i dem – è la stessa espressa ai tempi del licenziamento di Csu: l’accesso alle strutture interessate sarà ancora garantito ad associazioni, società sportive e singoli utenti a prezzi accessibili a tutti?”. Il timore, concludono, è che si tratti “dell’ennesima manovra fredda e burocratica da parte dell’amministrazione”. L’appello è chiaro: “Lo sport in città non deve diventare un lusso per pochi”.