Como turistica, l’ex Petit Chateau diventerà un albergo a 4 stelle

Acquistato due anni fa, mancano gli ultimi passaggi autorizzativi per completare l’iter progettuale, poi partiranno i lavori che porteranno al taglio del nastro probabilmente già nel 2027. Del resto lo stesso sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha confermato che, grazie all’investimento dei privati, l’albergo avrà presto una nuova vita. I privati sono gli imprenditori canturini Antonio e Barbara Mancuso e la struttura pronta a rinascere è l’ex hotel Petit Chateau in viale Innocenzo XI a due passi dalla stazione centrale, dal centro, dal lungolago e dallo stadio Sinigaglia. E questi aspetti non sono certo secondari perché l’intenzione dei titolari è intercettare sì i turisti che arrivano in città ma anche chi viaggia per lavoro e chi raggiunge la convalle per seguire le partite di calcio.



“La nuova struttura si chiamerà ‘Lake Como Castel Hotel’ per la celebre torretta dell’edificio che richiama un castello. Sarà un 4 stelle per rispondere alle esigenze di un turista medio alto ma non altissimo visto che l’offerta, in questo senso, è già ampia sul territorio e punteremo sul cibo con un bar e un ristorante aperto a tutti” spiega Antonio Mancuso a capo con la moglie Barbara della Bia Srl società che gestisce altre note realtà alberghiere: nel Comasco l’agriturismo “Cascina Mirandola” ad Albese con Cassano e il “Lake Como Golf Hotel” di Carimate, all’ “Hotel le Grazie” di Portovenere in Liguria.



“Per la nostra prima struttura a Como stiamo lavorando con il Comune e siamo agli ultimi passaggi, non appena ci daranno l’ok finale partiremo con il cantiere e in 12 mesi contiamo di aprire – aggiunge Mancuso – ci piacerebbe arrivare al prossimo anno, magari proprio in questo stesso periodo, con l’inaugurazione”.

Dal momento dell’acquisto, due anni fa per un milione di euro, sono stati posizionati i ponteggi per chiudere gli accessi. Le cronache passate raccontano, infatti, di incursioni di vandali e disperati. “Le impalcature costano 1000 euro al mese più le assicurazioni – chiude l’imprenditore – ma da subito ho voluto mettere l’immobile in sicurezza”.

Il nuovo albergo sarà aperto tutto l’anno e darà lavoro a una quindicina di persone.