Rapina il parrucchiere poi lo colpisce e cerca di scappare. Arrestato 27enne

Entra – con due complici – all’apertura del negozio ma non per tagliare i capelli. Ha portato via i soldi presenti nella cassa, circa 200 euro, e poi ha tentato di guadagnarsi la fuga con violenti spintoni e colpi al titolare dell’attività. Ma ha fatto poca strada perché è stato raggiunto dagli agenti della polizia di Stato che, insieme con gli agenti della polizia locale di Como che stavano passando per caso in zona, sono riusciti a bloccarlo appena fuori dal negozio. Attimi concitati questa mattina a Como in via Milano Alta. Un 27enne cittadino italiano ma polacco di origini e residente in provincia è stato arrestato per rapina e trasferito al carcere Bassone, i complici sono riusciti, invece, a scappare. Il movimentato episodio è avvenuto attorno alle 9,30, orario di punta e non è certo passato inosservato agli occhi di passanti e residenti.