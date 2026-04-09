Villa Guardia, ladra di scarpe e abbigliamento arrestata dai carabinieri

Ladra di scarpe e abbigliamento arrestata dai carabinieri. Ieri pomeriggio i militari di Lurate Caccivio hanno sorpreso, in flagranza di reato, una donna di 41 anni, residente a Lozza (in provincia di Varese), responsabile di furto aggravato e tentato furto aggravato è stata, inoltre, denunciata per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’intervento in un’area commerciale di Villa Guardia, dove la donna aveva tentato di portare via cinque paia di scarpe e diversi capi di abbigliamento. E’ stata però notata dal personale addetto alla vigilanza. Nonostante ciò è riuscita a fuggire per dirigersi in un altro negozio a poca distanza per rubare accendini e accessori per griglia per un valore complessivo di circa 95 euro.

I carabinieri sono riusciti a intercettarla e bloccarla immediatamente. Durante il controllo è stata trovata in possesso di strumenti da scasso, tra cui grimaldelli, tenaglie e utensili da taglio, idonei a forzare serrature e dispositivi di sicurezza. Materiale che è stato sequestrato, mentre l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari.