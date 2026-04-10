Moltrasio, due settimane di senso unico alternato: lavori sulla Vecchia Regina dal 13 al 30 aprile

Due settimane di senso unico alternato sulla Vecchia Regina, a Moltrasio. Il provvedimento, necessario per consentire l’esecuzione di lavori di realizzazione di una nuova linea elettrica interrata a bassa tensione, porterà temporanee modifiche alla viabilità e non si escludono disagi lungo una strada che, con le sue strettoie e le sue curve, è di per sé poco agevole.

Lungo la strada panoramica che costeggia la sponda occidentale del Lago di Como, all’altezza del Comune di Moltrasio, da lunedì 13 a giovedì 30 aprile, nel tratto interessato dai lavori, la circolazione sarà regolata da movieri, tra le 8.30 e le 17. Stando a quanto indicato nell’ordinanza di Villa Gallia, inoltre, è previsto il divieto di sosta e fermata su tutta l’area necessaria all’esecuzione dei lavori.

Sono inclusi i fine settimana, quando – complice la bella stagione ormai ufficialmente iniziata – l’afflusso di viaggiatori aumenta e non sono da escludere quindi ingorghi e rallentamenti legati al senso unico alternato. E a pochi passi la Statale Regina resta sorvegliata speciale, dopo un ponte di Pasqua tra code e caos.