Stangata multe, Como nella top 5 lombarda. Spicca il caso di Bellagio

Un totale di 5,5 milioni di euro. È quanto ha incassato il comune di Como nel corso del 2025 grazie alle sanzioni stradali. I numeri, elaborati da Facile.it attraverso i bilanci ufficiali della pubblica amministrazione, collocano il capoluogo lariano al quinto posto tra i centri più multati della Lombardia, preceduto soltanto da Milano, Brescia, Bergamo e Monza. In media, è come se ogni residente comasco avesse pagato 66 euro di sanzioni, una cifra che supera abbondantemente la media del resto della regione.



Tuttavia, il vero caso provinciale non riguarda il capoluogo, ma il comune di Bellagio. Il borgo ha messo a bilancio oltre 1,1 milioni di euro, un primato assoluto tra i piccoli comuni lombardi se si considera che conta appena 3.500 abitanti. Una sproporzione che si spiega con l’enorme afflusso di turisti che ogni anno percorre le strade del centro, incorrendo frequentemente in violazioni del codice della strada.

Allargando lo sguardo al resto della regione, i capoluoghi lombardi hanno dichiarato incassi complessivi per oltre 225 milioni di euro, un dato che segna comunque una flessione del 12% rispetto al 2024, con Milano che continua a guidare la classifica con 178 milioni. Se però le entrate dalle multe calano, per gli automobilisti le notizie restano negative sul fronte dei costi fissi. A marzo 2026,spiega Facile.it, il premio medio per assicurare un’auto in Lombardia è salito a 535 euro, un aumento del 6,2% su base annua che grava ulteriormente sui bilanci delle famiglie.”