Area camper di Tavernola, da 10 si passerà a 24 posti. Lavori al via la prossima settimana

L’area camper di Tavernola, in piazzale Famiglia Mauri, cambia volto. La rivoluzione della sosta a Como non si ferma: come già annunciato dal sindaco Rapinese, il parcheggio destinato ai camperisti sarà potenziato e ampliato. La giunta ha approvato il progetto e così i posti per i camper saranno più che raddoppiati, passando da 10 a 24, e non si esclude che saranno ancora di più.

L’intervento, in sintesi, prevede l’ampiamento del parcheggio esistente, che verrà allargato in direzione sud. Documenti alla mano, sono previsti 120 giorni di lavoro consecutivi. L’area sarà gestita da Csu, che ha già aggiudicato il bando. Lavori al via dalla prossima settimana. L’importo complessivo supera i 530mila euro.

L’area camper di Tavernola, con accesso da via Brennero e da via Adamello, risulta troppo piccola rispetto alla crescente domanda di sosta e così ora è finita al centro di un importante lavoro di restyling. Il parcheggio, sottolineano da Palazzo Cerenzzi, presenta tutte le caratteristiche per essere oggetto di un intervento di ampliamento. È vicino dall’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, lungo la direttrice del Gottardo, è facilmente accessibile anche per chi arriva dal centro città e non è lontano dalle principali fermate del trasporto pubblico, sia su gomma sia su acqua.

L’area risponde come detto alla necessità di creare ulteriori posti per la sosta dei camper, evitando che i mezzi in eccesso, che non trovano posto nell’apposito parcheggio, occupino il posteggio comunale adiacente, peraltro destinato agli utenti del centro sportivo di via Adamello. Il progetto, nello specifico, prevede la realizzazione di nuove piazzole all’interno dell’attuale area di sosta, con stalli di adeguate dimensioni, comprensivi di colonnine per l’allacciamento elettrico. Sarà rifatto l’impianto di illuminazione e un sistema di videosorveglianza, a cui si aggiungerà una nuova segnaletica stradale e turistico-informativa e, infine, un’area ecologica per la raccolta differenziata.

“Nel mio programma elettorale – commenta il sindaco Rapinese – avevo detto che avrei raddoppiato l’area camper di Tavernola: abbiamo fatto anche di più”. L’auspicio è che i tempi siano rispettati e che quanto prima i camperisti alla scoperta delle bellezze del Lago di Como trovino spazio adeguato.