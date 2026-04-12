Botte e minacce ai passanti: “Dacci tutto o ti uccidiamo”. Arrestati un 22enne e un 16enne

A piedi in strada in viale Varese a Como, attorno alla mezzanotte di sabato, senza apparente motivo due giovani aggredivano i passanti. Un immigrato in particolare sarebbe stato picchiato con violenza e colpito alla testa con bottiglie di vetro dai malviventi, che avrebbero anche tentato di rubargli il monopattino. “Dacci i soldi e tutto quello che hai o ti ammazziamo”, la minaccia rivolta dagli aggressori alla vittima.

Testimoni e passanti hanno chiesto aiuto e in viale Varese sono intervenute le pattuglie della squadra volante della questura di Como. Alla vista degli agenti, i due giovani sono fuggiti, inseguiti dai poliziotti. Raggiunti e bloccati, i malviventi hanno iniziato a sferrare calci e pugni, ma sono stati fermati e portati sull’auto di servizio dopo una breve colluttazione.

Almeno sei le testimonianze raccolte dagli agenti di passanti che hanno confermato come i due stessero picchiando chiunque passasse per la via e di come si fossero accaniti con violenza in particolare su un giovane immigrato.

Portati in questura, i due sono stati identificati. Si tratta di un 22enne tunisino, senza fissa dimora e irregolare in Italia e di un 16enne italiano residente a Cantù. Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati arrestati per tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati anche denunciati a piede libero per minaccia e percosse. Il 22enne è stato portato in carcere al Bassone, il minorenne al carcere minorile Beccaria di Milano.