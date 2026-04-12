Furto di merci per 62 euro all’Esselunga, denunciato 38enne

Furto al supermercato a Como, la polizia ha denunciato un 38enne della Guinea, senza fissa dimora. L’uomo è stato notato dall’addetto alla sicurezza dell’Esselunga di via Carloni mentre si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali. Dalle telecamere di sorveglianza, il vigilante ha poi visto il 38nne nascondere alcuni prodotti all’interno del suo borsone per poi dirigersi verso le casse oltrepassando le barriere dell’uscita senza pagare. L’addetto alla sorveglianza ha fermato il sospetto ladro e fatto intervenire la polizia.

Gli agenti hanno preso in consegna il 38enne, che si è mostrato aggressivo e ostile al controllo. Nel suo borsone, i poliziotti hanno trovato due bottiglie di alcolici e altri alimenti, per un valore complessivo di 62 euro. Merce immediatamente restituita, ma non tutto rivendibile.

Portato in questura, il 38enne è stato denunciato per furto aggravato. Aveva già precedenti di polizia per ubriachezza e contestuali ordini di allontanamento.