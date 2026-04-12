Elodie e Diletta Leotta, weekend tra il Lago di Como e Brunate

Weekend sul Lario, tra il lago e Brunate, per Elodie e Diletta Leotta. Le immagini sono state pubblicate sui social: Elodie è con il suo staff, con la popolare conduttrice (che sta per diventare mamma per la seconda volta) e con Francescka Nuredini, la presunta fidanzata – la relazione non è mai stata confermata – della 35enne cantante romana.

Nelle foto si vedono momenti di relax in motoscafo e il soggiorno a Brunate in una villa storica con Diletta Leotta che mostra orgogliosa il suo pancione. L’arrivo del secondogenito – il papà è il calciatore tedesco Loris Karius – è atteso a maggio.