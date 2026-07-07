Premio di Letteratura Città di Como, iscrizioni chiuse

Ora tocca alla giuria. Si sono infatti ufficialmente chiuse le iscrizioni alla tredicesima edizione del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como, uno dei più importanti concorsi letterari italiani dedicati alle opere edite e inedite. L’iniziativa ha confermato anche quest’anno la propria vocazione nazionale e internazionale, attirando autori affermati ed esordienti.

La partecipazione è stata ancora una volta molto significativa – spiega l’organizzatore Giorgio Albonico – con opere provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi esteri. Nei prossimi mesi il lavoro passerà dunque alla giuria e ai comitati di lettura, chiamati a un attento esame delle opere in concorso.

La cerimonia conclusiva, durante la quale saranno proclamati i vincitori delle diverse sezioni e assegnati i riconoscimenti speciali, si terrà il prossimo autunno al Teatro Sociale di Como, in Sala Bianca. Nell’occasione ci sarà il conferimento del premio alla carriera a un prestigioso scienziato e ricercatore italiano.

Il Premio Internazionale di Letteratura Città di Como, nato nel 2014, è oggi una delle realtà culturali più consolidate del panorama italiano, con un montepremi complessivo di 30.000 euro e un’attività che prosegue durante tutto l’anno attraverso incontri, presentazioni, convegni e iniziative dedicate alla promozione della lettura e della cultura e alla divulgazione scientifica.