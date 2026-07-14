Valduce: un concorso fotografico per raccontare i primi mille giorni di vita

Un concorso fotografico per raccontare uno dei periodi più importanti nella vita di un bambino: i primi mille giorni. È l’iniziativa “Manteniamo il Contatto”, promossa dal Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale Valduce di Como insieme a Fondazione Como Arte ETS. Il concorso è rivolto alle famiglie residenti in provincia di Como che hanno avuto un figlio al Valduce e resterà aperto fino al 31 agosto. Per partecipare basta scaricare il bando dal sito dell’ospedale e seguire le indicazioni per l’invio delle fotografie.

Le immagini selezionate saranno esposte dal 3 ottobre nella mostra “Manteniamo il Contatto – I nostri primi mille giorni”, allestita negli spazi dell’Ospedale Valduce. Accanto agli scatti realizzati dalle famiglie ci saranno anche le fotografie del fotogiornalista comasco Gin Angri, realizzate direttamente nel reparto di maternità. L’esposizione racconterà i primi legami tra genitori e figli, la crescita e le emozioni che accompagnano i primi mesi di vita, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della cura e delle relazioni fin dalla nascita.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Nascere in Centro”, con cui l’Ospedale Valduce promuove da anni il benessere di mamme e bambini. Un’attenzione particolare è dedicata al contatto pelle a pelle tra neonato e genitori, una pratica riconosciuta per i suoi benefici sullo sviluppo del bambino e sul rafforzamento del legame familiare.