Il triathlon debutta a Como: nuoto, bici e corsa in città. Modifiche alla viabilità

Domenica 19 luglio Como nuota, pedala e corre. Arriva la prima edizione del Triathlon Sprint Città di Como – Prestige. Una giornata dedicata allo sport, con 750 metri di nuoto nelle acque del lago davanti a Villa Olmo, 20km in bicicletta e, per chiudere, 5 km di corsa tra alcuni degli scorci più belli della città. Gli atleti passeranno infatti da Villa Olmo al lungolago, dalla passeggiata Gelpi al Tempio Voltiano, fino alla diga foranea. Un percorso da cartolina all’insegna dello sport con il lago di Como protagonista in ogni fase della gara.

L’obiettivo è quello di portare in città un appuntamento sportivo di alto livello, ma anche valorizzare il territorio e far conoscere Como attraverso uno degli sport più completi, duri e spettacolari. E per chi volesse accettare la sfida le iscrizione sono aperte fino al 15 luglio mentre chi non gareggia, potrà fare il tifo godendosi la città da una prospettiva diversa, anche se questo porterà qualche disagio alla circolazione per alcune ore.

Domenica, dalle 12.30 alle 15.30, le strade interessate dal percorso saranno chiuse al traffico durante il passaggio degli atleti. Le modifiche riguarderanno soprattutto l’area di Villa Olmo, via per Cernobbio, via Cantoni, il lungolago e le zone vicine al Tempio Voltiano e al Monumento ai Caduti.

Attenzione anche ai parcheggi: dalle 9 alle 16 scatteranno divieti di sosta in alcune aree, tra cui il parcheggio del Lido di Villa Olmo, via Cantoni, via Museo Giovio, piazzale Somaini e viale Puecher. Inoltre, per motivi di sicurezza, il parcheggio di Villa Olmo e alcuni accessi carrai lungo il percorso non saranno utilizzabili durante la manifestazione. Ci sarà infine una modifica anche per chi arriva dalla Statale 340: resterà chiusa la rampa d’uscita in direzione sud verso via Silvio Pellico, con deviazione obbligatoria verso il viadotto di Cernobbio e via Asiago.

Triathlon Sprint Città di Como è organizzata da SSD Spartacus Events con il patrocinio di Comune di Como, Provincia di Como e Regione Lombardia e si candida ad essere una delle manifestazioni sportive più eleganti e affascinanti del panorama mondiale. “Siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione che celebra il grande sport e valorizza al contempo le bellezze naturali e i tesori architettonici della città” ha dichiarato il Sindaco di Como Alessandro Rapinese.