Big match rocambolesco, l’Inter sbanca il Sinigaglia. Como battuto 3-4

L’Inter vince al Sinigaglia e ipoteca lo scudetto 2025-2026. Ma per i nerazzurri battere il Como al Sinigaglia non è stato semplice. La gara è terminata 4-3 per gli ospiti, che hanno avuto il merito di ribaltare un match che si era messo molto male e nel finale hanno resistito ai biancoblù, che con determinazione hanno cercato il pari. Le statistiche sono tutte a favore dei padroni di casa, ma gli ospiti in sostanza sono stati più concreti.

I lariani hanno dominato nel primo tempo e si sono portati sul 2-0 con le reti di Alex Valle (al 36′ l’esterno ha trovato il giusto spiraglio in area dopo una respinta di Sommer) e Nico Paz, in gol con un preciso diagonale al 45′. Pochi secondi dopo, però, Thuram ha insaccato, imbeccato dall’ex Barella con un cross dalla destra. Difesa del Como nella circostanza non troppo attenta, forse ancora presa dall’euforia per il 2-0. Squadre negli spogliatoi con il punteggio di 2-1.

Nella ripresa il sorpasso nerazzurro, con l’Inter che ha sfruttato qualche nuova disattenzione di troppo della difesa dei biancoblù. Al 49′ ancora Thuram ha segnato con un pallonetto su Butez, poi la doppietta di Dumfries con le realizzazioni al 58′ e al 72′. Partita tutt’altro che chiusa, con la squadra di Cesc Fabregas in avanti con insistenza. Lariani che sono stati premiati all’89’ con il rigore realizzato da Da Cunha. Un penalty dato dopo la visione del Var, ma la cui concessione da molti addetti ai lavori è stata valutata come ingiusta. I biancoblù non si sono arresi, si sono gettati in avanti fino al fischio finale, ma vanamente. Alla fine il risultato è stato 4-3.

Nel prossimo turno il Como sarà ospite del Sassuolo, nell’anticipo di venerdì a Reggio Emilia. In classifica i lariani sono ora quinti, fermi a 58 punti a -2 dalla Juve e a +1 dalla Roma. L’Inter è in testa al campionato con 9 punti di margine sul Napoli. Inter e Como si ritroveranno il 21 aprile a San Siro per il ritorno di semifinale di Coppa Italia. L’andata è terminata 0-0.