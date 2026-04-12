Spacca un portone a sassate e impugna un coltello, denunciato 38enne marocchino

Danneggiamento e porto illegale di armi, denunciato dalla polizia di Stato di Como un 39enne marocchino senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Lo straniero è stato anche sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’uomo è stato fermato in viale Varese dagli agenti, chiamati dai militari dell’Esercito impiegati nell’operazione Strade sicure, che hanno notato l’immigrato che lanciava e spaccava bottiglie di vetro. Il 39enne era in evidente stato di agitazione, impugnava un coltello ed era ferito alle braccia. Gli agenti lo hanno subito disarmato e portato nell’auto di servizio. Il proprietario di casa ha spiegato ai poliziotti che, già nella serata precedente, il 39enne aveva spaccato le vetrate d’ingresso con alcuni sassi. I poliziotti hanno accertato che nascondeva alcune dosi di hashish.

Portato in questura, lo straniero è risultato regolare ma con precedenti accuse di spaccio e reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione. E’ stato nuovamente denunciato per danneggiamento, porto illegale di armi e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.