Piediluco, la Canottieri Lario conquista il Trofeo Mercanti

Gioia per la Canottieri Lario a Piediluco, dove è in corso il secondo Meeting nazionale di canottaggio. La società cittadina ha conquistato il trofeo dedicato a Giovanni Mercanti, per molti anni vicepresidente della Federazione Italiana Canottaggio. Da speaker, Mercanti – scomparso nel 2000 – ha accompagnato la cronaca di numerosi appuntamenti remieri nazionali.

Oltre che con un premio giornalistico nazionale, ogni anno il suo ricordo è legato anche al quattro di coppia Under 17. Nel 2026, a seguito della somma dei punti totalizzata nel weekend del 6-8 marzo e di quello in corso, il Trofeo Mercanti è andato alla Canottieri Lario. Applausi per i vogatori Pietro Cadenazzi, Giacomo Frigerio, Giulio Cesare Luraschi e Nicolò Salvagni. Il riconoscimento è stato consegnato dal Presidente federale Rossano Galtarossa e da Giorgio Mercanti, giudice arbitro e figlio di Giovanni.

Ulteriori soddisfazioni lariane a Piediluco

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