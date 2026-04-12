Rally Prealpi Orobiche, secondo posto di Re e Pozzi

Secondo posto del comasco Alessandro Re, su Skoda Fabia, nella quarantesima edizione del Rally delle Prealpi Orobiche. La gara valida per la Coppa di Zona è andata in scena sulle strade della provincia di Bergamo sui tre tratti da ripetere due volte: “Selvino”, “Valserina” e “Valtaleggio”.

La corsa ha visto trionfare i locali Marco Colombi e Angelica Rivoir, su Skoda Fabia, con 14”8 di vantaggio su Re e sul copilota Daniel Pozzi. Terza piazza per i varesini Riccardo Pederzani e Marina Omacini, pure su Skoda. Rally definito fin dall’inizio, con Colombi davanti fin dall’inizio e Re alle sue spalle. Il bergamasco ha conquistato cinque prove speciali, la sesta e ultima è andata a Re.

La Coppa di Zona lombarda 2026 proseguirà nel weekend del 10 maggio con la Coppa Valtellina; seguirà il nel fine settimana del 7 giugno il Rally della Valle Intelvi. Poi sarà la volta di Coppa Camuna (18-19 luglio), Rally 1000 Miglia (13 settembre) e la chiusura sul Lario con il Rally Aci Como-Villa d’Este che avrà tra l’altro coefficiente 1,5.