Rally Prealpi Orobiche, secondo posto di Re e Pozzi

Avatar Massimo Moscardi

Massimo Moscardi

in

a

Alessandro Re Bergamo
La Skoda Fabia di Alessandro Re

Secondo posto del comasco Alessandro Re, su Skoda Fabia, nella quarantesima edizione del Rally delle Prealpi Orobiche. La gara  valida per la Coppa di Zona è andata in scena sulle strade della provincia di Bergamo sui tre tratti da ripetere due volte: “Selvino”, “Valserina” e “Valtaleggio”.

La corsa ha visto trionfare i locali Marco Colombi e Angelica Rivoir, su Skoda Fabia, con 14”8 di vantaggio su Re e sul copilota Daniel Pozzi. Terza piazza per i varesini Riccardo Pederzani e Marina Omacini, pure su Skoda. Rally definito fin dall’inizio, con Colombi davanti fin dall’inizio e Re alle sue spalle. Il bergamasco ha conquistato cinque prove speciali, la sesta e ultima è andata a Re.

La Coppa di Zona lombarda 2026 proseguirà nel weekend del 10 maggio con la Coppa Valtellina; seguirà il nel fine settimana del 7 giugno il Rally della Valle Intelvi. Poi sarà la volta di Coppa Camuna (18-19 luglio), Rally 1000 Miglia (13 settembre) e la chiusura sul Lario con il Rally Aci Como-Villa d’Este che avrà tra l’altro coefficiente 1,5.