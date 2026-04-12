Il Teatro Nuovo di Rebbio rialza il sipario, la riapertura il 19 aprile

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Anna Campaniello

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Riapre dopo 462 giorni di chiusura il Teatro Nuovo di Rebbio. Domenica 19 aprile riprenderanno gli spettacoli che erano stati interrotti per la necessità di un intervento di ristrutturazione e messa a norma della sala.

Il primo evento, che segnerà la riapertura, sarà un concerto a sostegno di Aido e dei progetto di accoglienza del parroco don Giusto della Valle. Sul palco Sarah Lee Guthrie, nipote del leggendario Woody Guthrie, insieme a Radoslav Lorković, ai Borderlobo di Alex Kid Gariazzo, Michele Guaglio, Andrea Parodi Zabala e Riccardo Maccabruni e con la scrittrice palestinese Alae Al Said.

Ingresso con offerta a partire da 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: concertiaido@gmail.com. E possibile prenotare anche la cena con i musicisti e i ragazzi di don Giusto che verrò servita alle ore 19.

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