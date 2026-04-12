Il Teatro Nuovo di Rebbio rialza il sipario, la riapertura il 19 aprile

Riapre dopo 462 giorni di chiusura il Teatro Nuovo di Rebbio. Domenica 19 aprile riprenderanno gli spettacoli che erano stati interrotti per la necessità di un intervento di ristrutturazione e messa a norma della sala.

Il primo evento, che segnerà la riapertura, sarà un concerto a sostegno di Aido e dei progetto di accoglienza del parroco don Giusto della Valle. Sul palco Sarah Lee Guthrie, nipote del leggendario Woody Guthrie, insieme a Radoslav Lorković, ai Borderlobo di Alex Kid Gariazzo, Michele Guaglio, Andrea Parodi Zabala e Riccardo Maccabruni e con la scrittrice palestinese Alae Al Said.

Ingresso con offerta a partire da 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: concertiaido@gmail.com. E possibile prenotare anche la cena con i musicisti e i ragazzi di don Giusto che verrò servita alle ore 19.