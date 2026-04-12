Svincoli e corsie, lavori ogni notte sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso

Settimana di lavori e chiusure notturne sull’A9 Lainate Como Chiasso. Limitazioni al traffico sono in programma in tratti e orari diversi ogni giorno, in alcuni casi già a partire dalle 21. Attenzione quindi ai possibili disagi per chi si sposta tra Italia e Svizzera.

Lo svincolo di Turate sarà interessato da lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Dalle 22 di martedì 14 alle 5 di mercoledì 15 aprile sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. La notte successiva, dalle 22 del 15 alle 5 di giovedì 16 sarà chiuso in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso.

Lavori anche allo svincolo di Lomazzo nord. Dalle 23 di mercoledì alle 5 di giovedì sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore. Per lavori analoghi, dalle 21 di giovedì alle 5 di venerdì saranno chiusi i rami di svincolo/stazione di Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni. Interventi sulle barriere di sicurezza infine allo svincolo di Lomazzo nord, che sarà chiuso dalle 22 di giovedì alle 5 di venerdì in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso e dalle 22 di venerdì alle 5 di sabato 18 aprile in entrata in entrambe le direzioni.

Non bastassero gli svincoli, altra raffica di chiusure per ulteriori interventi. Dalle 22 di domani, lunedì 13, alle 5 di martedì 14 per consentire lavori di sostituzione di un cavo dell’alta tensione da parte della Società Terna e per lavori di pavimentazione e dalle 22 di martedì 14 alle 5 di mercoledì 15 per il transito di trasporti eccezionali sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Sarà chiuso anche il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. Per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

Chiude l’elenco un intervento per lavori di pavimentazione. Dalle 22 di mercoledì alle 5 di giovedì sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.