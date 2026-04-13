Addio a Carlo Monguzzi, volto storico dell’ambientalismo milanese

È deceduto all’età di 74 anni Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano ed esponente di lungo corso della sinistra ambientalista. L’esponente di Europa Verde è morto a seguito di un aggravamento delle proprie condizioni di salute.

Entrato in politica negli anni ’70 all’interno dei movimenti studenteschi, Monguzzi è stato tra i primi promotori di Legambiente in Lombardia. La sua attività istituzionale si è concentrata prevalentemente sui temi dell’urbanistica e dell’ecologia; in tempi recenti, si era opposto ai progetti di demolizione dello stadio di San Siro, sostenendo la necessità di salvaguardare la struttura e le aree verdi limitrofe. Monguzzi era anche un volto familiare per i telespettatori di Espansione Tv: infatti, aveva partecipato di frequente alla trasmissione Today.